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مفتي المملكة يطلع على جهود "دار الآل والصحب الوقفية"

تسلّم تقريرًا يشتمل على الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية
مفتى المملكة عبدالعزيز آل الشيخ يطلع على جهود دار الآل والصحب الوقفية
مفتى المملكة عبدالعزيز آل الشيخ يطلع على جهود دار الآل والصحب الوقفية

استقبل سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، في مكتبه بالرئاسة العامة، الدكتور خالد بن حمد الخالدي مدير دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء.

وسلّم الخالدي سماحته تقريرًا عن دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء التي تهدف إلى بيان مكانة آل البيت رضي الله عنهم والعلاقة بينهم وبين الصحابة رضوان الله عليهم من خلال الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية من دورات وندوات تعليمية ومسابقات ثقافية استفاد منها المجتمع وكان لها أثر في المحبة والتلاحم المجتمعي.

الأحساء
مفتي عام المملكة
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
دار الآل والصحب الوقفية

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