مفتي المملكة يطلع على جهود "دار الآل والصحب الوقفية"

وسلّم الخالدي سماحته تقريرًا عن دار الآل والصحب الوقفية بالأحساء التي تهدف إلى بيان مكانة آل البيت رضي الله عنهم والعلاقة بينهم وبين الصحابة رضوان الله عليهم من خلال الأنشطة والبرامج العلمية والثقافية من دورات وندوات تعليمية ومسابقات ثقافية استفاد منها المجتمع وكان لها أثر في المحبة والتلاحم المجتمعي.