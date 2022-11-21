"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات مع 70 شركة تعليمية للاعتماد المدرسي لمدارسها

وبلغ عدد الشركات التعليمية التي تم التوقيع معها في منطقة الرياض (21) شركة، و(22) شركة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، و(11) شركة تعليمية في المنطقة الشرقية، و(7) شركات تعليمية في مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، أما مناطق عسير وجازان ونجران والباحة؛ فقد بلغ عدد الشركات (9) شركات تعليمية، حيث تضم تلك الشركات التعليمية (1035) مجمعاً وفرعاً تعليمياً يدرس بها (215.258) طالباً وطالبة يمثلون 24% من مجموع الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بالمملكة.