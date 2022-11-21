"تقويم التعليم" توقّع اتفاقيات مع 70 شركة تعليمية للاعتماد المدرسي لمدارسها

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز" خلال العام 2021 – 2022م، اتفاقيات لتنفيذ الاعتماد المدرسي، مع (70) شركة تعليمية في جميع مناطق المملكة؛ للإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي، ولتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.
ويتأكد الاعتماد المدرسي من خلال استيفاء المدرسة معايير الجودة المعتمدة لدى الهيئة، ويسعى نظام الاعتماد المدرسي من خلال قياس الأداء المبني على المعايير والمؤشرات إلى تبني ثقافة التقويم والتحسين المستمر بوصفه نهجاً في ممارسة المدرسة اليومية.
وبلغ عدد الشركات التعليمية التي تم التوقيع معها في منطقة الرياض (21) شركة، و(22) شركة في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، و(11) شركة تعليمية في المنطقة الشرقية، و(7) شركات تعليمية في مناطق تبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية، أما مناطق عسير وجازان ونجران والباحة؛ فقد بلغ عدد الشركات (9) شركات تعليمية، حيث تضم تلك الشركات التعليمية (1035) مجمعاً وفرعاً تعليمياً يدرس بها (215.258) طالباً وطالبة يمثلون 24% من مجموع الطلاب في المدارس الأهلية والخاصة بالمملكة.
وعقد مركز "تميز" خلال الفترة الماضية خمسة لقاءات تعريفية اختتمت مؤخرًا، شملت جميع مناطق المملكة، كان الهدف منها نشر ثقافة الاعتماد المدرسي، الذي يهدف إلى ضبط جودة المدخلات والعمليات، وضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.
وتضمنت اللقاءات التي استهدفت الشركات التعليمية وممثلي وزارة التعليم ومشرفي ومشرفات التعليم الأهلي والعالمي في جميع إدارات التعليم، عددًا من الجلسات تم خلالها التطرق إلى أهداف الاعتماد المدرسي ودورته ومعاييره والتقويم الذاتي وخطط التحسين والتقويم الخارجي، إضافة إلى تقديم عرضٍ عن الاعتماد المدرسي الدولي وتنظيم عمل الهيئات الأجنبية المانحة للاعتماد المدرسي، والمنصة التقنية للاعتماد المدرسي وآلية الشراكة وعقود اتفاقيات الاعتماد المدرسي.
يُذكر أن مركز "تميز" يعد أحد المراكز الوطنية التابعة لهيئة تقويم التعليم والتدريب، الذي يسعى لمتابعة مستوى تقدم مخرجات التعليم، وتحسين أساليب التقويم، وتحسين البيئة التعليمية المحفزة للإبداع والابتكار، والإسهام في ضمان جودة التعليم المدرسي لتلبية متطلبات التنمية وتحقيق المستهدفات الوطنية.