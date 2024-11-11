القمة العربية-الإسلامية تدعو لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة وتستنكر الجرائم في غزة

ودان البيان بأشد العبارات الجرائم المروعة التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك الإبادة الجماعية، والمقابر الجماعية، والتعذيب، والإعدام الميداني، والإخفاء القسري، إلى جانب حملات التطهير العرقي في شمال غزة خلال الأسابيع الأخيرة.