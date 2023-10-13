"فلكية جدة": الإثنين غرة ربيع الآخر 1445 استنادًا إلى الحسابات الفلكية

وأشار "أبو زاهرة" إلى أنه في يوم الإثنين 01 ربيع الآخر، ستغرب الشمس من أفق مكة المكرّمة عند الساعة 05:56 مساءً، وسيكون القمر فوق الأفق على ارتفاع (12) درجة والزاوية التي تفصله عن الشمس "الاستطالة" (21) درجة واضاءته (3.4 %) وستكون رؤيته بسهولة بالعين المجردة في حال كانت السماء صافية، وسيغرب عند الساعة 07:00 مساءً بعد (1 ساعة و4 دقائق) من غروب الشمس.