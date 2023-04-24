"الصندوق السعودي للتنمية" يوقّع اتفاقيتين لتمويل مشروعين في قطاعي الإسكان والنقل بـ 130 مليون دولار في قيرغيزستان

وخلال مراسم التوقيع، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق أنَّ هاتين الاتفاقيتين التنمويتين "تُعدان امتداداً للعلاقة الإنمائية التي تربط الصندوق السعودي للتنمية بجمهورية قيرغيزستان الممتدة على مدى أكثر من 12 عامًا، إذ تولي حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً بالغاً بدعم قطاعات التنمية في قيرغيزستان من خلال المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق السعودي للتنمية الهادفة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، مشيراً سعادته إلى أن الاتفاقيتين الموقّعتين ستسهمان في تحقيق النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي في الجمهورية، راجياً أن يكون المشروعان رافدين من روافد التنمية في قيرغيزستان، مشيراً إلى أن مشروع طريق تراز – تالاس، يعكس أهمية الشراكة والتعاون بين الصناديق التنموية، لتمويل مشروعات حيوية تسهم في تحقيق فوائد حقيقية وملموسة للشعوب والمجتمعات النامية، من أجل دعم تلك البلدان نحو النمو المستدام.