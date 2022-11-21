استعدادات متواصلة في "سلوى" لاستقبال مشجعي كأس العالم

وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضاً تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة، وإضافة مصلى، وتركيب مجموعات إضافية من ألعاب الأطفال، وإنشاء موقعين لألعاب القوى والترفيه، إعادة سفلتة طريق شاطئ سلوى، واعتماد توريد 100 مقعد وحاوية مُسبقة الصُنع لتركيبها في حدائق سلوى.