استعدادات متواصلة في "سلوى" لاستقبال مشجعي كأس العالم

تتواصل جهود أمانة الأحساء، ممثلة ببلدية سلوى لاستقبال المشجعين لمونديال كأس العالم "قطر 2022"، وكذلك زائري المنطقة.
وأشار رئيس البلدية المهندس راشد المسلمي؛ إلى أنه تم العمل على إعادة تهيئة الحدائق والشاطئ بإضافة المزيد من عناصر الترفيه وطرح الفرص الاستثمارية لتلبية الاحتياجات الأساسية للزائرين، بالإضافة إلى التنسيق مع القطاعات المشاركة ذات العلاقة بالمتابعة والإشراف على إنشاء مواقف للسيارات ونقاط الفرز المجهزة بالمسارات المتعددة.
وأبان أن التجهيزات تضمنت أيضاً تركيب 19 مظلة إضافية في الشاطئ والحديقة، وإعادة تأهيل دورات المياه مع الأخذ في الاعتبار احتياج الأشخاص ذوي الإعاقة، وصيانة وإعادة تأهيل 4 ملاعب للألعاب المختلفة، وصيانة أعمدة الإنارة والأرصفة، وإضافة مصلى، وتركيب مجموعات إضافية من ألعاب الأطفال، وإنشاء موقعين لألعاب القوى والترفيه، إعادة سفلتة طريق شاطئ سلوى، واعتماد توريد 100 مقعد وحاوية مُسبقة الصُنع لتركيبها في حدائق سلوى.