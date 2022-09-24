"شولتس" يصل الرياض.. لماذا يستهل المستشار الألماني جولته الخليجية بالسعودية؟

ومن المتوقع أن تثمر زيارة المستشار الألماني مزيدًا من أوجه التعاون بين السعودية وألمانيا؛ إذ سيُجري الوزراء الألمان الذين يرافقون المستشار الألماني محادثات مستفيضة مع نظرائهم السعوديين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وكذلك سيتم التوقيع على اتفاقيات ثنائية في عدد من المجالات.