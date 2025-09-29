"الجبر": خطاب الحقيقة في الأمم المتحدة رؤية سعودية لميلاد نظام دولي جديد

في مقال بعنوان "خطاب الحقيقة" بافتتاحية صحيفة الرياض، أكدت الكاتبة نوال الجبر أن كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت تحولًا فارقًا في صورة المملكة، مشيرة إلى أن الخطاب لم يكن مجرد توصيف للواقع، بل استشراف لميلاد عالم جديد يبحث عن مرجعيات بديلة للنظام الدولي القائم.
وسلّطت الجبر الضوء على أن السعودية تتحول تدريجيًا من قوة إقليمية محورية إلى مرجعية عالمية ناشئة، مستندة إلى رصيد سياسي واقتصادي وإنساني متنامٍ، وإلى قدرتها على المزاوجة بين القيم والمبادرات الواقعية. وأوضحت أن المملكة لم تعد تكتفي بالدفاع عن مصالحها الإقليمية، بل تسعى إلى صياغة معايير جديدة للشرعية والأمن والتنمية.
وترى الجبر أن الخطاب كشف أن العدالة شرط أساس للسلام، وأن الشرعية تُستمد من سيادة الشعوب لا من فرض القوة. كما أبرز الربط بين استقرار العالم والتنمية الشاملة للإنسان والبيئة، في إشارة إلى مبادرات مثل السعودية الخضراء والمنظمة العالمية للمياه بوصفها رؤى كونية لمعالجة تحديات البشرية.
وتلفت الكاتبة إلى أن "خطاب الحقيقة" ليس مجرد موقف دبلوماسي، بل إعلان مبكر بأن الرياض تستعد لتكون أحد الأعمدة المرجعية في النظام الدولي المقبل، خاصة في زمن تتراجع فيه أدوار قوى تقليدية وتتزايد الحاجة إلى أصوات صادقة ومرتكزة على القيم.
وختمت الجبر مقالها بالتأكيد على أن العالم المأزوم سياسيًا واقتصاديًا ومناخيًا يحتاج إلى بوصلة جديدة، معتبرة أن تلك البوصلة يمكن أن تُصنع في الرياض، حيث يلتقي الثبات بالاستشراف، والقيم بالقدرة، والسياسة بالإنسان.