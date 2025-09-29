"الجبر": خطاب الحقيقة في الأمم المتحدة رؤية سعودية لميلاد نظام دولي جديد

في مقال بعنوان "خطاب الحقيقة" بافتتاحية صحيفة الرياض، أكدت الكاتبة نوال الجبر أن كلمة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلت تحولًا فارقًا في صورة المملكة، مشيرة إلى أن الخطاب لم يكن مجرد توصيف للواقع، بل استشراف لميلاد عالم جديد يبحث عن مرجعيات بديلة للنظام الدولي القائم.