جدة.. رفع أكثر من 619 ألف متر مكعب من المخلفات خلال شهر مايو

وأوضح مدير عام مشاريع النظافة صالح الزهراني، أن الأمانة تواصل تعزيز جهودها في النظافة عبر فِرَق العمل الميدانية خلال الفترة الماضية، والتي شملت رفع نحو 110.261 طنًّا من المخلفات المنزلية، وتطهير 97.837 كيلومترًا طوليًّا من الشوارع الرئيسية، وتنظيف 36.789 كيلومترًا طوليًّا من الشوارع الفرعية، و1.119 كيلومترًا طوليًّا من طرق المشاة، بالإضافة إلى غسل 1.253 كيلومترًا طوليًّا بالشوارع والأرصف.