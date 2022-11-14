موثقة فيديو "قنبلة المطر" بجبل أحُد: تصوير الطبيعة عشق.. وبيع الكنافة عمل اشتهرت به

وأضافت: أمارس مهنة التصوير منذ أكثر من 20 سنة، وأرصد بعدستي كل شيء يستهويني أو يستوقفني، وفي مساء الجمعة شدني منظر السحاب وتساقط المياه منه بغزارة في منظر جمالي لا يتكرر إلا نادرًا، مما دفعني لتوثيقه بعدستي".