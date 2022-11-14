موثقة فيديو "قنبلة المطر" بجبل أحُد: تصوير الطبيعة عشق.. وبيع الكنافة عمل اشتهرت به
كشفت المصورة نجوى المحمادي، تفاصيل المقطع الذي وثقته على جبل أحُد بالمدينة المنورة، والذي رصد تساقط الأمطار بكثافة من السحب المحملة بأطنان المياه، فيما يُعرف علميًا بظاهرة الانفجار الجزئي Microburst للسحاب والغيوم أو ما يسمى "قنبلة المطر".
وقالت المصورة نجوى المحمادي لـ"سبق" إنها تعشق الطبيعة، وإن الظواهر الكونية لها أثر في التفكر في جميل صنع الخالق جل وعلا.
وأضافت: أمارس مهنة التصوير منذ أكثر من 20 سنة، وأرصد بعدستي كل شيء يستهويني أو يستوقفني، وفي مساء الجمعة شدني منظر السحاب وتساقط المياه منه بغزارة في منظر جمالي لا يتكرر إلا نادرًا، مما دفعني لتوثيقه بعدستي".
وتابعت: "عندي شغف بالتصوير، ويستهويني الرسم كثيرًا، ومع ذلك أقضي بعض الوقت في بيع الكنافة، حتى اشتهر مسمى "كنافة نجوى" في مسقط رأسي بمدينة خليص والمدينة المنورة".
يُذكر أن هذه الظاهرة المناخية "الانفجار الجزئي" تُعرَّف بأنها هطول الأمطار من غيمة واحدة، غالبًا، بشكلٍ غزير على منطقة صغيرة ومحددة.
وتمثل هذه الظاهرة خطورة على حالات الطيران؛ إذ وقع الكثير من الحوادث بسببها، حيث يكون ارتداد الرياح والمياه مُتناثرًا في جميع الاتجاهات؛ بسبب قوة تركيز السقوط على المنطقة، مما ينتج عنه عواصف قوية تحمل أطنان المياه، وهو ما يفسر تسمية الظاهرة بقنبلة المطر.
وقد وصف الله تعالى هذا المنظر الطبيعي الخلاب في القرآن بوصف جميل، وعبّر عنه بـ"الودق" فقال سبحانه: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ}.