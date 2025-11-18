سفيرة المملكة في واشنطن: زيارة ولي العهد محطة مفصلية في مسار العلاقات السعودية الأمريكية

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
وأعربت سموها عن ترحيبها بسمو ولي العهد، مشيرة إلى أن هذه الزيارة التاريخية تجسد عمق الشراكة بين الرياض وواشنطن، وتؤكد حرص قيادتي البلدين على تعزيز المصالح المشتركة، والمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي.
وأضافت: "باسمي ونيابة عن كافة منسوبي البعثة الدبلوماسية في واشنطن، أرحب بسمو ولي العهد، في زيارة نُعوّل عليها كثيرًا في دفع العلاقات إلى مستويات أكثر تأثيرًا واتساعًا، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين".