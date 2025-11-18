سفيرة المملكة في واشنطن: زيارة ولي العهد محطة مفصلية في مسار العلاقات السعودية الأمريكية

أكدت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون الاستراتيجي بين البلدين.