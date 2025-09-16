أمير القصيم يوجّه بإقامة مهرجان ثقافي شتوي في موقع رامة التاريخي بالبدائع
وجّه الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، بإقامة مهرجان ثقافي شتوي في موقع رامة التاريخي بمحافظة البدائع، تقديرًا لما يحظى به هذا الموقع الأثري من عمق تاريخي وثقافي يعكس أصالة المنطقة وثرائها الحضاري.
وأكد سموه أن إطلاق هذا المهرجان يأتي ضمن جهود المنطقة في إبراز المواقع التراثية والتاريخية وتحويلها إلى منصات فاعلة للأنشطة الثقافية والسياحية، بما يسهم في تعزيز الهوية الوطنية وربط الأجيال بتاريخهم العريق.
وأشار سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل إلى أن الموقع بما يحتويه من إرث تاريخي يُمثل فرصة لإقامة فعاليات نوعية تجمع بين الثقافة والتراث والسياحة الشتوية، مما يعزز حضور محافظة البدائع وجهة سياحية وثقافية متميزة، ويواكب توجهات رؤية المملكة 2030 في تنويع الفعاليات وتطوير القطاع الثقافي.
جاء ذلك خلال زيارته محافظة البدائع والالتقاء بالمواطنين والأهالي والمسؤولين.
وأكد سمو أمير القصيم أن ما تشهده المنطقة من عناية ودعم كريم من القيادة الرشيدة –أيدها الله– انعكس على مسيرة التنمية في محافظات المنطقة جميعها، مشيرًا إلى أن ما تتميز به محافظة البدائع من مزايا نسبية في الجوانب التراثية والاقتصادية والزراعية، مما يجعلها المحافظة الواعدة بالفرص ويعزز من مكانتها على خارطة التنمية بالمنطقة.
ومن جانب آخر اطلع سموه خلال الزيارة على ما تحقق من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة، مستمعًا من محافظ البدائع حسون الحسون عن قيمة المشاريع المنجزة التي بلغت أكثر من 50 مليون ريال، فيما وصل عدد الفرص الاستثمارية المطروحة إلى 88 فرصة، وبلغت قيمة عقود التشغيل والصيانة لشبكات الصرف 14 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع التنموية تحت التنفيذ التي تجاوزت قيمتها 41 مليون ريال.
وأكد سموه أن هذه المشاريع التنموية تعكس اهتمام القيادة وحرصها على تطوير الخدمات والبنى التحتية بما يلبي تطلعات المواطنين، مشيدًا بجهود العاملين في الجهات الحكومية بالمحافظة جميعهم، ودورهم في دعم مسيرة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات.