أمير القصيم يوجّه بإقامة مهرجان ثقافي شتوي في موقع رامة التاريخي بالبدائع

ومن جانب آخر اطلع سموه خلال الزيارة على ما تحقق من المشاريع البلدية والتنموية في المحافظة، مستمعًا من محافظ البدائع حسون الحسون عن قيمة المشاريع المنجزة التي بلغت أكثر من 50 مليون ريال، فيما وصل عدد الفرص الاستثمارية المطروحة إلى 88 فرصة، وبلغت قيمة عقود التشغيل والصيانة لشبكات الصرف 14 مليون ريال، إضافة إلى المشاريع التنموية تحت التنفيذ التي تجاوزت قيمتها 41 مليون ريال.