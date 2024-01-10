20 اتفاقية وشراكة استراتيجية لـ"جودة الحياة" تُحقق استثمارات بـ800 مليون ريال في 2023

وشملت هذه الشراكات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية؛ منها هيئة حقوق الإنسان، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى الاتفاقية الموقّعة مع أمانة المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع السياحة، وتنويع فرص الترفيه؛ حيث نتج عن هذه الاتفاقيات تسويق وتنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية بتكلفة 800 مليون في مشاريع متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وإنشاء وجهات عقارية منها (مشروع جزيرة المرجان، ومشروع استكمال مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام)، كما تضمنت إطلاق الصندوق العقاري الخاص بحديقة الملك سلمان بالتعاون مع السعودي الفرنسي كابيتال، وتوفير عدد من الدراسات والبحوث والدورات التدريبية، وورش العمل التي تخدم جودة الحياة.