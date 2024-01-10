20 اتفاقية وشراكة استراتيجية لـ"جودة الحياة" تُحقق استثمارات بـ800 مليون ريال في 2023

أسهم برنامج جودة الحياة عام 2023م، في تمكين ودعم مختلف قطاعات جودة الحياة من خلال عقده 20 اتفاقية وشراكة استراتيجية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مختلف مجالات جودة الحياة.
وشملت هذه الشراكات عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية؛ منها هيئة حقوق الإنسان، وصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، إضافة إلى الاتفاقية الموقّعة مع أمانة المنطقة الشرقية، والتي تهدف إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتحسين المشهد الحضري، وتطوير قطاع السياحة، وتنويع فرص الترفيه؛ حيث نتج عن هذه الاتفاقيات تسويق وتنفيذ عدد من الفرص الاستثمارية بتكلفة 800 مليون في مشاريع متنوعة تُسهم في تحقيق مستهدفات جودة الحياة، وإنشاء وجهات عقارية منها (مشروع جزيرة المرجان، ومشروع استكمال مركز الملك عبدالله الحضاري بالدمام)، كما تضمنت إطلاق الصندوق العقاري الخاص بحديقة الملك سلمان بالتعاون مع السعودي الفرنسي كابيتال، وتوفير عدد من الدراسات والبحوث والدورات التدريبية، وورش العمل التي تخدم جودة الحياة.
ولتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية في المجتمع وتنمية إسهام السعودية في الفنون والثقافة، وتطوير قطاع الهوايات؛ استطاع البرنامج عبر المنصة الوطنية للهوايات "هاوي"، توفير أكثر من 650 مساحة مجانية أو بأسعار رمزية، وتوفير مساحات مؤقتة في الفعاليات ذات العلاقة بجودة الحياة، وتأسيس أندية هواة وتمكينهم من خلال جذب الرعاة في مختلف مناطق المملكة ومنها الاتفاقية الموقّعة مع هيئة تطوير المدينة المنورة؛ بهدف تحفيز حيوية المجتمع، وتوفير خيارات أكثر تعزز أنماط الحياة الإيجابية، كما تضمنت اتفاقيات القطاع الخاص -ومنها الشراكة مع شركة العثيم للاستثمار- وضع آلية للاستفادة من المساحات التي توفرها في مشاريعها للأنشطة الثقافية والفنية والتراثية، إلى جانب دراسة إمكانية التعاون في دعم الهواة وأنديتهم، للإسهام في رفع جودة الحياة من خلال تطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان.
وفي القطاع غير الربحي عمل البرنامج على مبادرة تأهيل وعلاج الأيتام من الإدمان تحقيقًا لهدف "تعزيز حصانة المجتمع تجاه المخدرات" أحد أهداف رؤية المملكة 2030، لتقديم العلاج والرعاية الطبية اللازمة للأيتام من مستفيدي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام "إخاء" من خلال تقديم برنامج علاجي متكامل للتعافي من إدمان المخدرات بشراكة بين البرنامج وكل من مؤسسة "إخاء" ومركز بوابات الصحة للتأهيل وأوقاف الشاكرين.
وتسهم هذه المبادرة في دعم المستفيدين عبر الجهات ذات العلاقة للاستفادة من خدمات إعادة التأهيل الشامل من الإدمان للأيتام، كما يستهدف البرنامج رفع الوعي بالهوايات وأهميتها من خلال إقامة حملات إعلانية شاملة أو المشاركة في جلسات حوارية أو ورش عمل للمستفيدين، وتقديم الدعم في إشراك المتعافين في أندية الهواة لإكسابهم مهارات التواصل ولتعزيز الهوايات لدى المتعافين.