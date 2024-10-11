الدكتور سليمان الحبيب يشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ

وأوضح د. الحبيب أن المشاركة في موسم الرياض، تأتي في إطار نهج المجموعة القائم على دعم الأحداث الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مناسبات كموسم الرياض، الذي أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الموسمية بالعالم، و كذلك المساهمة في تحقيق أهدافها في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة، ودعم وتنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتحسين جودة الحياة، وإدراج العاصمة الرياض ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، وغيرها من الأهداف النبيلة، المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشدداً على أن المجموعة ستسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الموسم وكل مافيه رفعة للوطن .