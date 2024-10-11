الدكتور سليمان الحبيب يشكر معالي المستشار تركي آل الشيخ

ثمن الدكتور سليمان الحبيب، رئيس مجلس إدارة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، كلمة الشكر التي تفضل بها معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه GeA معبراً عن تقديره واعتزازه بها، منوهاً بالنجاحات الكبيرة التي ظل يحققها موسم الرياض، الذي أصبح من أبرز فعاليات السياحة والترفيه على مستوى العالم، ويستقطب أبرز نجوم العالم في جميع المجالات، وجعلت من عاصمتنا وجهة للسياح من كافة دول العالم.
وكان معالي المستشار قد عبر خلال اللقاء الخاص بالجهات الحكومية والخاصة المشاركة في تنظيم موسم الرياض لهذا العام، عن شكره للدكتور سليمان الحبيب، على دعمه لفعاليات موسم الرياض، ورعاية مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، لموسم الرياض منذ الموسم الأول، وقال: "أشكر اخي الشيخ والدكتور سليمان الحبيب على دعمه لموسم الرياض وقدم لنا أكثر من مائة مليون ريال وبارك الله فيه وهذا هو المثال الصالح لرجل الأعمال الناجح الصالح وعرفت جزء من نجاحه اللي منها أعمال الخير ومحبته لبلده ، عشان كدا ربنا موفقه ، وأنا أدعو القطاع الخاص أن يحذو حذو مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية".
وأوضح د. الحبيب أن المشاركة في موسم الرياض، تأتي في إطار نهج المجموعة القائم على دعم الأحداث الوطنية، والمساهمة مع الجهات ذات الصلة الأخرى في إنجاحها وإخراجها بالشكل الذي يليق بمكانة المملكة، ويعكس قدراتها الكبيرة في تنظيم مناسبات كموسم الرياض، الذي أصبح أكبر الفعاليات الترفيهية الموسمية بالعالم، و كذلك المساهمة في تحقيق أهدافها في تنظيم وتطوير قطاع الترفيه، وتنويع الخيارات الترفيهية المتاحة، ودعم وتنويع الاقتصاد الوطني، والارتقاء بقطاعي السياحة والترفيه المحليين، وتحسين جودة الحياة، وإدراج العاصمة الرياض ضمن قائمة أفضل المدن للعيش في العالم، وغيرها من الأهداف النبيلة، المتماشية مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، مشدداً على أن المجموعة ستسخر كافة إمكانياتها لإنجاح الموسم وكل مافيه رفعة للوطن .
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، ترعى موسم الرياض في نسخته الخامسة كراعٍ طبي بلاتيني ، بعد أن نجحت بامتياز في مشاركاتها بالنسخ الأربع الماضية.