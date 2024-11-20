الجولة الثالثة من المشاورات السياسية السعودية- الطاجيكية تبحث تطوير العلاقات

عُقدت، اليوم، الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية في جمهورية طاجيكستان، وذلك في مقر الوزارة بالرياض.
وترأس الجانب السعودي في جولة المشاورات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومن الجانب الطاجيكي نائب وزير خارجية جمهورية طاجيكستان السيد فروخ شريفزاده.
وتم خلال الجولة بحث تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات، ومناقشة تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حضر جولة المشاورات، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد بن عبدالرحمن الرشيدان، وسفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة أكرم كريمي، ومدير عام الإدارة العامة الآسيوية ناصر آل غنوم.