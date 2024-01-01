سلّمه كتاب "وحدة الصف".. المفتي العام يستقبل المفوض بالإفتاء بحائل

من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، الذي سلّم لمعاليه كتاب "وحدة الصف واجتماع الكلمة"؛ مشيدًا بجهود الفرع وما يحققه من نتائج طيبة.