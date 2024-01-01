سلّمه كتاب "وحدة الصف".. المفتي العام يستقبل المفوض بالإفتاء بحائل

استقبل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ في مكتب سماحته بالرئاسة العامة، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، الذي سلّم لسماحته كتاب "وحدة الصف واجتماع الكلمة".
وأكد سماحة المفتي أهمية لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من الفرقة والأهواء؛ مؤكدًا أهمية أخذ الفتوى والعلم الشرعي من مصادره الصحيحة الموثوقة.
واستمع سماحة المفتي إلى شرح من قِبَل المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل عن ما يقوم به فرع الإفتاء بمنطقة حائل من جهود في خدمة المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، استقبل نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بمكتبه، المفوض بالإفتاء بمنطقة حائل الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، الذي سلّم لمعاليه كتاب "وحدة الصف واجتماع الكلمة"؛ مشيدًا بجهود الفرع وما يحققه من نتائج طيبة.