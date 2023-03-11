بالفيديو.. مسيرة عسكرية في حائل بمناسبة الذكرى الأولى لـ"يوم العلم"
شهدت مدينة حائل عصر اليوم، المسيرة العسكرية بمناسبة الذكرى الأولى لـ"يوم العلم".
ورصدت "سبق" مشاركة قطاعات الأمن العام (الشرطة، والمرور، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والدفاع المدني، والسجون، وأمن المنشآت، والجوازات، والمخدرات، والأمن البيئي، والمجاهدين، وقوات الطوارئ الخاصة) التي انطلقت مسيرتهم من بوابة المغواة الشرقية، وحتى مطار حائل ثم العودة إلى موقع الانطلاق.
وشهد الطريق الذي سلكته المسيرة حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من المواطنين والمقيمين الذين حملوا الأعلام.
وفي نفس السياق، بدأت بعد المسيرة العسكرية، مسيرة الأهالي حاملين الأعلام على سياراتهم؛ فيما يُتوقع أن تشهد الشوارع مساء اليوم السبت احتفالات المواطنين في "يوم العلَم"، كعادتهم في الاحتفالات بالمناسبات الوطنية في هذه البلاد الغالية؛ الأمر الذي يعكس قيمة هذه المناسبات الوطنية في نفوس المواطنين والمقيمين.