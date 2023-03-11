بالفيديو.. مسيرة عسكرية في حائل بمناسبة الذكرى الأولى لـ"يوم العلم"

ورصدت "سبق" مشاركة قطاعات الأمن العام (الشرطة، والمرور، والدوريات الأمنية، وأمن الطرق، والدفاع المدني، والسجون، وأمن المنشآت، والجوازات، والمخدرات، والأمن البيئي، والمجاهدين، وقوات الطوارئ الخاصة) التي انطلقت مسيرتهم من بوابة المغواة الشرقية، وحتى مطار حائل ثم العودة إلى موقع الانطلاق.