بميزات أكثر تطورًا.. "بلدي" يلبي احتياجات سكان المدن السعودية

ودشن التطبيق لأول مرة، بشكل تجريبي، خريطة تفاعلية لسكان المدن تساعدهم في العثور على أفضل الطرق والمسارات، كما يقدم "بلدي" مجموعة من الخدمات النوعية كالتحديثات والتنبيهات المرورية والبلدية وأعمال الطرق والفعاليات، بالإضافة إلى الخدمات التي تلبي الاحتياجات اليومية للسكان.