قصةٌ بدأت مع توحيد المملكة.. "الأسفلت وتعبيد الطرق".. نقطة تحول إلى النهضة

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة، أنه في عام 1352هـ كانت قصة البداية في التحول من الطرق الترابية إلى الأسفلتية؛ مشيرة إلى أن الأسفلت جاء إلى أرض المملكة بعد مرور عام من توحيد المملكة العربية السعودية حاملًا معه إمكانيات هائلة لتغيير مسار التطور، فالطرق كانت مغطاة بالرمل والحصى؛ مما سبّب صعوبة كبيرة في التنقل خاصة في موسم الأمطار.