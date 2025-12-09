رسميًا.. "فورترا" تطلق أعمالها في السعودية وتخطط لتوسيع استثماراتها بالمنطقة

أعلنت شركة “فورترا” العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني عن انطلاق أعمالها رسميًا في المملكة العربية السعودية، لتكون أول وجود مباشر للشركة في منطقة الشرق الأوسط، ضمن خطة توسّع استراتيجية تنسجم مع رؤية المملكة 2030.
وأكد المدير العام لـ”فورترا” في الشرق الأوسط وخارج أمريكا، باولو كابلو، أن الشركة اختارت الرياض لتكون مقرها الإقليمي الوحيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل سوقًا واعدًا واستراتيجيًا بفضل ما وصفه بـ”الطلب العالي والتوافق التنظيمي النادر على مستوى العالم”.
استثمار محلي وفريق سعودي
وقال “كابلو” في مقابلة خاصة: “لا يمكن النجاح في السعودية دون كوادر محلية واستثمار حقيقي. بدأنا بتوظيف 15 موظفًا خلال أقل من عام، ونخطط لمضاعفة هذا الرقم مع التركيز على تدريب المواهب السعودية وفق أعلى المعايير العالمية”.
وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير فريق سعودي متخصص في الأمن السيبراني، قادر على دعم القطاعات الحيوية مثل الدفاع، الطاقة، والبنوك، مشيرًا إلى أن ثقافة “فورترا” تنسجم مع الثقافة السعودية في الالتزام والشفافية والعمل نحو أهداف مشتركة.
حلول متكاملة.. وتقنية متقدمة
من جانبه، أوضح كبير مسؤولي الاستراتيجية في “فورترا”، جون غرانسريدج، أن ما يميز الشركة هو قدرتها على تقديم حلول أمنية متكاملة، تغني المؤسسات عن التعامل مع عدة مزوّدين، مما يوفر الوقت والمال ويعزز الأمان.
وقال: “نحن لا نقدم تقنية فقط، بل نوفر أيضًا دعمًا بشريًا على مدار الساعة. فريقنا يتفهم التحديات المعقدة ويعمل على تقديم حلول فعالة وسريعة”.
إطلاق خدمات سحابية محلية في 2026
وحول الخطط المستقبلية، كشف “كابلو” عن نية الشركة إطلاق حلول سحابية كاملة مستضافة محليًا في المملكة بحلول النصف الثاني من 2026، بالتعاون مع “أمازون ويب سيرفيسز”، مؤكدًا أن هذا التحوّل سيمثل نقلة نوعية في خدمات الأمن السيبراني بالسعودية.
وقال: “نسعى لنكون من أوائل الشركاء الذين يطلقون حلولهم على منصة AWS السعودية، مما يتيح لنا خدمة المؤسسات التي تعتمد على بيئة هجينة أو تسعى للانتقال إلى السحابة”.
التزام بالتعليم والتطوير
وأشار “غرانسريدج” إلى أن “فورترا” تدعم موظفيها بالفرص التعليمية والتدريبية، من الدورات التقنية إلى برامج الماجستير، قائلاً: “35% من أعمالنا مع قطاعات عالية الحساسية مثل الحكومة والبنوك، لذا نحرص على بناء كفاءات استثنائية”.
البيئة الاستثمارية الجاذبة في المملكة
وأعرب “كابلو” عن إعجابه بمستوى التحول الرقمي في المملكة، قائلاً: “عملية تأسيس الشركة في السعودية كانت سلسة بشكل مذهل. كل شيء مؤتمت ومربوط رقميًا، من التوظيف إلى الإجراءات القانونية. لم أوقّع ورقة واحدة يدويًا”.
وأضاف: “كمواطن إيطالي يدير عمليات في عدة دول، أستطيع القول إن السعودية تقدّم بيئة مثالية لتأسيس الأعمال”.
واختتم المدير العام حديثه قائلاً: “نحن هنا للبقاء، ولدينا التزام طويل المدى تجاه المملكة. نريد أن نكون جزءًا من نجاح هذا البلد، ونشكر الحكومة السعودية على فتح الباب أمامنا”.
من جهته، قال “غرانسريدج”: “عندما يُذكر الأمن السيبراني في السعودية، نريد أن يكون اسم فورترا حاضرًا بقوة، هدفنا أن نكون الرقم واحد في هذا المجال”.