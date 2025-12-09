رسميًا.. "فورترا" تطلق أعمالها في السعودية وتخطط لتوسيع استثماراتها بالمنطقة

وأكد المدير العام لـ”فورترا” في الشرق الأوسط وخارج أمريكا، باولو كابلو، أن الشركة اختارت الرياض لتكون مقرها الإقليمي الوحيد في المنطقة، مشيرًا إلى أن المملكة تمثل سوقًا واعدًا واستراتيجيًا بفضل ما وصفه بـ”الطلب العالي والتوافق التنظيمي النادر على مستوى العالم”.