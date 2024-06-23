2322 حاجًا وحاجة من ضيوف خادم الحرمين يغادرون السعودية بعد أداء المناسك

غادر اليوم (2322) حاجًا وحاجة من ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة يمثلون البرنامج العام وحجاج فلسطين والسياميين، الذي تُشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى بلادهم بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وطمأنينة، وزاروا المسجد النبوي الشريف وتشرفوا بالسلام على رسول الله - صلّى الله عليه وسلّم -، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.