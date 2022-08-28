القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة بالجوف

وأكّدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون تصريح (5) آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في أماكن محظورة غرامة (5) آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة استخدام بندقية الرش (شوزن) والشباك، والشباك الساقطة، والمصايد والأشراك غرامة (100) ألف ريال، وتبلغ عقوبة استخدام أجهزة جذب الطيور غرامة (50) ألف ريال، وعقوبة صيد طيور الدخّل غرامة (5) آلاف ريال لكل طائر، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.