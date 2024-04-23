تقرير مخرجات الربع الأول لعام 2024 .. جمعية " كهاتين " تقدم أكثر من 20 ألف خدمة لسد احتياجات الايتام وأسرهم

قدمت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة "كهاتين" في الربع الأول من العام الجاري 2024م أكثر من 20 ألف خدمة لمستفيدي الجمعية من الأيتام وأسرهم، موزعة ما بين مكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف. وذلك من خلال 3 مسارات رئيسية وهي (مسار الخدمات الإغاثية، مسار البرامج التنموية، مسار القبول المجتمعي)
وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن المبالغ المقدمة بلغت 9,246,300 ريال لإجمالي عدد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد من الأيتام وأسرهم، خلال الفترة من شهر يناير 2024م حتى شهر مارس 2024م حيث تحرص الجمعية منذ انطلاقها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى المساهمة في توعية المجتمع بأهمية رعاية الايتام وإحسان التعامل معهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وصولاً إلى اكتفائهم ذاتياً.
الجدير بالذكر أن الجمعية ومن خلال منظومة الشراكات ومن خلال الدعم الحكومي ورجال الأعمال والمتبرعين تمكنت بفضل الله من إقامة العديد من البرامج والفعاليات التي ركزت تفعيل مسارات خدمات كهاتين وإطلاق حزمة من المبادرات النوعية وفعاليات القبول المجتمعي والتي ساهمت في تدريب وتأهيل وإبراز نماذج متميزة من الأيتام مع الاستمرار في تفعيل الجانب الإغاثي.
ويأتي ذلك امتداداً للجهود التي تقدمها الجمعية وحرصها على كل ما يخدم الأيتام وأسرهم، ويساهم في رفع جودة الحياة لهم في مجتمع حيوي وبما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.