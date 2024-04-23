تقرير مخرجات الربع الأول لعام 2024 .. جمعية " كهاتين " تقدم أكثر من 20 ألف خدمة لسد احتياجات الايتام وأسرهم

وأوضح مدير عام الجمعية الأستاذ محمد آل مانع بأن المبالغ المقدمة بلغت 9,246,300 ريال لإجمالي عدد المستفيدين والذين تجاوز عددهم 11 ألف مستفيد من الأيتام وأسرهم، خلال الفترة من شهر يناير 2024م حتى شهر مارس 2024م حيث تحرص الجمعية منذ انطلاقها على تقديم خدمات متميزة للمستفيدين، وذلك انطلاقاً من أهدافها الرامية إلى المساهمة في توعية المجتمع بأهمية رعاية الايتام وإحسان التعامل معهم وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، وصولاً إلى اكتفائهم ذاتياً.