دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على (41) مخالفًا لنظام أمن الحدود لتهريبهم (21) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على (17) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و(24) مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (21) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بمحافظات العارضة وفيفاء والعيدابي، وأُوقفوا واتُّخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني: 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة دون أدنى مسؤولية على المبلِّغ.

