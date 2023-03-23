وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يدشِّن "المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية"

وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أنه في عام 2019م كانت الإحصائيات تشير إلى 30 % نسبة ممارسة الشركات الكبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومع نهاية عام 2022م وصلنا إلى نسبة 60 %، مضيفًا أن نسبة إسهام القطاع الخاص بالمملكة من إجمالي الإنفاق الاجتماعي في 2019م لا تتجاوز 1,19 % واليوم وصلنا إلى نسبة 3,5 %, مؤكدًا أن هذه المؤشرات تجعلنا نتفاءل فيما يمكن أن تصنعه المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص في دفع عجلة التنمية بجميع محاورها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.