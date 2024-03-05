مليونان و250 ألف زائر لمهرجان "تمور الأحساء 2024"

يُذكر أن المهرجان تخلّله تقديم العديد من الفعاليات ومشاركة مختلف الجهات بأركانها التفاعلية؛ ومنها "خيمة التمور التي ضمّت نحو 52 مصنعًا ومنفذًا للتمور وصناعاتها التحويلية، مشاركة عدد من القطاعات بالأركان والأجنحة التعريفية والتفاعلية، والمطبخ التفاعلي الذي قدّم منتجات وأطباقًا تدخل في مكوناتها التمور، وقاعة الأحساء صديقة الطفولة، والفريج التراثي واحتضن عبر دكاكينه القديمة أكثر من 30 حرفة يدوية، ومعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، ومسرح المهرجان".