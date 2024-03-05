مليونان و250 ألف زائر لمهرجان "تمور الأحساء 2024"

كشفت إحصائيةُ مهرجان تسويق تمور الأحساء المُصنّعة "ويا التمر أحلى 2024" في نسخته التاسعة، والذي اختتمت فعالياته السبت 2 مارس، ونظّمته أمانة الأحساء بالشراكة مع محافظة الأحساء وهيئة تطوير الأحساء؛ عن تسجيله لمؤشر مبيعات مرتفعة بزيادة بلغت "40%" عن مبيعات النسخة السابقة، فيما بلغ تعداد زائري المهرجان مليونين و250 ألف زائر من داخل المملكة وخارجها، وزيارات لوفود أجنبية.
كما تمّ تقديم 70 عرضًا في مسرح المهرجان شملت تقديم "أوبريت غنائي، مسرحيات، فنون شعبية"، ومشاركة 17 فرقة للفنون الشعبية من الأحساء بتقديم ألوان متعددة من الفلكلورات الشعبية، وفرقتين من سلطنة عُمان ومملكة البحرين، واستفاد 6000 طفل مع فعاليات "قاعة الأحساء صديقة الطفولة"، بينما شارك 800 "متطوع ومتطوعة" في تنظيم البرامج والفعاليات.
وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أنّ المهرجان استهدف تعزيز ودعم المسار التسويقي وفق المواصفات القياسية من حيث الجودة والابتكارية التسويقية لتمور الأحساء، وانتشار جغرافيتها على مستوى المملكة ودول الخليج الشقيقة والمستوى الإقليمي، مؤكّدًا أن رعاية ودعم الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ومتابعة الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء؛ عزّزت تحقيق المهرجان لأهداف تنظيمه بتحويل التمور من منتج زراعي إلى منتج اقتصادي واستثماري وسياحي، إضافةً إلى التعددية في البرامج والفعاليات المُصاحبة بما يدعم المجالات الاقتصادية والتسويقية، ويُثري القطاع السياحي للأحساء.
وتقدّم "الملا" بالشكر والتقدير لكلّ من ساهم في إنجاح المهرجان من القطاعات الحكومية والخاصة.
يُذكر أن المهرجان تخلّله تقديم العديد من الفعاليات ومشاركة مختلف الجهات بأركانها التفاعلية؛ ومنها "خيمة التمور التي ضمّت نحو 52 مصنعًا ومنفذًا للتمور وصناعاتها التحويلية، مشاركة عدد من القطاعات بالأركان والأجنحة التعريفية والتفاعلية، والمطبخ التفاعلي الذي قدّم منتجات وأطباقًا تدخل في مكوناتها التمور، وقاعة الأحساء صديقة الطفولة، والفريج التراثي واحتضن عبر دكاكينه القديمة أكثر من 30 حرفة يدوية، ومعرض عبير الأحساء للفنون التشكيلية، ومسرح المهرجان".
كما استضاف المهرجان "معرض المخطوطات والوثائق الأحسائية" الذي أقامتْه الجمعية التاريخية السعودية بالتعاون مع اللجنة العلمية، ويُعدّ الأول من نوعه على مستوى المحافظة والمنطقة، بمشاركة نحو ثلاثين مشاركًا قدموا مخطوطات في التفسير والحديث والفقه والطب والفلك والتاريخ ووثائق بلغ عددها أكثر من ثلاثمائة وثيقة، واحتوى المعرض أيضًا على عدد من المراسلات من أبرزها مراسلات أئمّة الدولة السعودية الثانية، ومراسلات ملوك المملكة العربية السعودية.
وشهد المهرجانُ تفعيلَ الاحتفاء بيوم التأسيس للمملكة لمدة 3 أيام، وشمل ذلك المشاركة بمسيرة التأسيس، وقُدّم من خلالها الفلكلورات الوطنية، وكذلك عرض لأوبريت "ذكرى دولة" على مسرح قلعة الأمانة التراثية، بالإضافة إلى عدد من الفعاليات الاحتفائية بهذه المناسبة.