افتتاح صيدلية متخصصة لخدمة المراجعين بمجمع الملك فيصل بالطائف

افتتح مساعد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف، الدكتور فواز الزايدي صيدلية الدواء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مساء أمس، بحضور مدير المجمع أخصائي أول مبارك اليامي، والتي تهدف إلى صرف الوصفات الدوائية المسجلة عبر منصة "وصفتي" عند زيارة المستفيد للعيادة في المجمع، كما أنها تسعى إلى استقطاب صيدلية متخصصة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات وتمكنهم من سرعة الوصول للعلاج وتوافر التشخيص والدواء في مكان واحد.
وتعمل الصيدلية على مدار 24 ساعة بكوادر صيدلية سعودية تخدم كافة المستفيدين والمستفيدات والموظفين والموظفات بالمجمع، من خلال تمكين المستفيد من جهاز تحضير الوصفات بعد الخروج من العيادة، حيث يقوم المريض بالتوجه للجهاز لإدخال رقم الوصفة، بالإضافة لرقم السجل المدني، ومن ثم التوجه لصيدلية الدواء المتواجدة ببرج النساء والولادة لاستلام الوصفة وتم توفير أكثر من ١٠ أجهزة تحضير وصفات موزعة على مواقع مختلفة بالمجمع.