افتتاح صيدلية متخصصة لخدمة المراجعين بمجمع الملك فيصل بالطائف

افتتح مساعد الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالطائف، الدكتور فواز الزايدي صيدلية الدواء بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مساء أمس، بحضور مدير المجمع أخصائي أول مبارك اليامي، والتي تهدف إلى صرف الوصفات الدوائية المسجلة عبر منصة "وصفتي" عند زيارة المستفيد للعيادة في المجمع، كما أنها تسعى إلى استقطاب صيدلية متخصصة بهدف تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين والمستفيدات وتمكنهم من سرعة الوصول للعلاج وتوافر التشخيص والدواء في مكان واحد.