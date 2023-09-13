الأغلى على مدى 3 أيّام.. نخبة من الجياد تتنافس للفوز بأشواط "التكافؤ"

وفي كلّ شوطٍ من أشواط حفلات الموسم، البالغ عددها 54 حفلًا سباقيًّا، يذهب نصف مجموع الجوائز إلى صاحب المركز الأول، ويحصل أصحاب المراكز الأربعة التالية، من الثاني إلى الخامس، على باقي المجموع، بالتدريج، كلٌّ حسب ترتيبه.