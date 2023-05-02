بالفيديو .. أمطار "حمرة" ظهران الجنوب تُسيّل الأودية

جدير بالذكر أن الطريق الرابط بين الحمرة وعقق والطريق الرابط بين المختلف والعين لا يزالان ترابيان وبلا عبارات، ولعدم وجود طريق مرصوف يعاني الأهالي وقت السيول بتوقف الحركة وبعد السيول مقاومة سياراتهم لرمال الأودية.