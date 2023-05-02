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بالفيديو .. أمطار "حمرة" ظهران الجنوب تُسيّل الأودية
فيما لا يزال سنا البرق يلوح في الأفق مبشراً بهطول المزيد
هطلت أمطار غزيرة مساء اليوم الثلاثاء على مركز الحمرة في ظهران الجنوب بمنطقة عسير سالت على إثرها أودية الحمرة والمختلف ولوزة والمنشر والحصحص.
كما هطلت أمطار مماثلة على شرق راحة سنحان في محافظة الحرجة.
ولا يزال سناء البرق يلوح في الأفق مبشراً بهطول المزيد من الأمطار.
جدير بالذكر أن الطريق الرابط بين الحمرة وعقق والطريق الرابط بين المختلف والعين لا يزالان ترابيان وبلا عبارات، ولعدم وجود طريق مرصوف يعاني الأهالي وقت السيول بتوقف الحركة وبعد السيول مقاومة سياراتهم لرمال الأودية.
وطالب الأهالي عبر "سبق" البلدية برصف الطريقين لتسهيل تنقل المواطنين.