سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جورجيا يقدم أوراق اعتماده لرئيسة الدولة

وأشاد بما تحظى به السفارة في تبليسي من دعم غير محدود من صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، سائلًا المولى ـ عز وجل ـ أن يوفق منسوبي السفارة لخدمة الدين ثم الملك والوطن.