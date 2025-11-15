"البيئة": إيصال الكهرباء لـ 213 مزرعة ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل أسهم في تخفيض تكلفة الطاقة بنسبة 60%

أكملت وزارة البيئة والمياه والزراعة، ربط 213 مزرعة بالشبكة الكهربائية، ضمن أعمال برنامج إزاحة الوقود السائل في المسار الزراعي، وذلك في إطار جهودها لتحقيق الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة؛ مما أسهم في تخفيض تكلفة الطاقة للمزارع المستفيدة بنسبة 60%، وتحسين كفاءة الإنفاق، والجدوى الاقتصادية للمزارع، تماشيًا مع توجهات التحول نحو الطاقة النظيفة، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة، أن هذا المشروع يُعدّ خطوة مهمة لتنمية القطاع الزراعي واستدامته، مبينة أن تنفيذ الربط الكهربائي أسهم في تمكين المزارعين من الاعتماد على مصادر طاقة أكثر كفاءةً وأقل تأثيرًا على البيئة، بدلًا عن استهلاك الوقود السائل في تشغيل المولدات الكهربائية، مما يساعد على خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الخدمة الكهربائية في المزارع.
وأضافت، أن هذا التحول يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين، من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة باستخدام الوقود السائل، مما يرفع من كفاءة الإنتاج الزراعي، ويعزز العائد الاقتصادي للمزارعين، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للبرنامج، تضمنت إنشاء 13 محطة مستهدفة في مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، وتبوك، إلى جانب 6 مناطق إدارية إضافية مستهدفة بالربط خلال المراحل المقبلة، وذلك ضمن خطة التوسع في تنفيذ البرنامج على مستوى المملكة.
يُشار إلى أن برنامج إزاحة الوقود السائل في المسار الزراعي، يهدف إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي، من خلال ربط المزارع بالشبكة الكهربائية بديلًا عن استهلاك الوقود السائل لإنتاج الكهرباء، تحقيقًا للتنمية المستدامة ورفع كفاءة الموارد الطبيعية في القطاع الزراعي.