"البيئة": إيصال الكهرباء لـ 213 مزرعة ضمن برنامج إزاحة الوقود السائل أسهم في تخفيض تكلفة الطاقة بنسبة 60%

وأضافت، أن هذا التحول يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين، من خلال تقليل تكاليف التشغيل والصيانة المرتبطة باستخدام الوقود السائل، مما يرفع من كفاءة الإنتاج الزراعي، ويعزز العائد الاقتصادي للمزارعين، مشيرة إلى أن الخطة التنفيذية للبرنامج، تضمنت إنشاء 13 محطة مستهدفة في مناطق الرياض، القصيم، حائل، الجوف، وتبوك، إلى جانب 6 مناطق إدارية إضافية مستهدفة بالربط خلال المراحل المقبلة، وذلك ضمن خطة التوسع في تنفيذ البرنامج على مستوى المملكة.