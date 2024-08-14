الأولى بالمملكة.. نجاح زراعة كلى تبادلية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام

وشمل المستفيدون من هذه المبادرة سيدة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض في العقد الخامس من عمرها كانت تعاني قصوراً عضوياً كلوياً نهائياً، وتقدَّم لها عديدٌ من ذويها للتبرع ولم يتم التطابق، إلى أن أُدرجت في البرنامج الوطني لتبادل المتبرعين، وتمّ إيجاد المتبرع المطابق لها من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، الذي حضر للتبرع لزوجته، لكن لم يكن هناك تطابقٌ أيضاً، وتمكنت من الحصول على كلية مطابقة من ابن تلك المريضة بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض.