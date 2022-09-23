ريما بنت بندر: إحدى أولويات المملكة هي العمل على دعم تمكين جيل الشباب

وأضافت في كلمتها خلال قمة "الأولوية" التي نظّمتها مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نيويورك، أن المملكة عملت اقتصاديًّا على بناء نمو وظيفي أقوى في القطاع الخاص وخلق ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وبناء بنية تحتية رقمية رائدة عالميًّا.