ريما بنت بندر: إحدى أولويات المملكة هي العمل على دعم تمكين جيل الشباب

قالت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية: إن إحدى أولويات المملكة هي العمل على دعم تمكين جيل الشباب الذي سيواصل العمل الذي بدأته رؤية 2030.
وأضافت في كلمتها خلال قمة "الأولوية" التي نظّمتها مؤسسة "مبادرة مستقبل الاستثمار" في نيويورك، أن المملكة عملت اقتصاديًّا على بناء نمو وظيفي أقوى في القطاع الخاص وخلق ريادة الأعمال والتنمية المستدامة والطاقة المتجددة وبناء بنية تحتية رقمية رائدة عالميًّا.
وأشارت إلى أن المملكة تؤمن بالشباب؛ مما يعني توفير الاستثمار في المستقبل، حتى يتمكن إبداعهم من التغلب على التحديات التي سيواجهونها؛ وهذا يعني توفير الفرص حتى يصل إبداعهم إلى عنان السماء.