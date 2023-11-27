عيادات دله العارض بالرياض تشارك في تفعيل اليوم العالمي للطفل2023

وتستحوذ حماية الأطفال ووقايتهم من الأمراض على أهمية كبيرة وسط مختلف المجتمعات، ومن بينها مجتمع المملكة، لأن هذه الوقاية تساهم-بدرجة كبيرة- في تحقيق صحة ورفاهية الأطفال، الأمر الذي يعمل على مساعدتهم على النمو في بيئة صحية خالية من الأمراض، مع ضرورة رفع وعيهم بأهمية اتباع خطوات الحياة الصحية التي توفر لهم حياة صحية، سليمة، حيث يستهدف اليوم العالمي للطفل التأكيد والتذكير بتوفير حقوق الطفل المتمثلة في الحياة الكريمة والصحة والتعليم واللعب، علاوة على الحق في الحياة الأسرية، وحمايته من العنف التمييز.