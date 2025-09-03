مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد كفاءة النظر لمراجع باستخدام عدسة حديثة

الذي قال أن المراجع الذي يبلغ من العمر "55" سنة ومصاب بالسكري، كان قد أجرى عملية تصحيح نظر قبل نحو عشرين عامًا، وجاء إلى المستشفى مشتكياً من تراجع مستمر في الإبصار، وخضع لفحص سريري أظهر وجود ماء أبيض متوسط الدرجة في كلتا العينين، ولضمان دقة التشخيص وجودة الخطة العلاجية، تم إجراء سلسلة من الفحوصات المتقدمة باستخدام أحدث الأجهزة التي شملت، جهاز OCT لفحص طبقات الشبكية بدقة عالية والتأكد من خلوها من المضاعفات، وجهاز IOL Master 700 الأحدث عالمياً لإجراء قياسات العدسات الداخلية بدقة متناهية.