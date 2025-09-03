مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعيد كفاءة النظر لمراجع باستخدام عدسة حديثة

شهد مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، زراعة عدسة متطورة تعد من أحدث ما توصلت إليه تقنيات طب العيون عالمياً، لمراجع يعاني من تدهور مستمر في الابصار بسبب الماء الأبيض Cataract، وحقق التدخل الطبي المتقدم نتائج ممتازة. ذكر ذلك د. يوسف الشمري استشاري طب وجراحة العيون، رئيس الفريق الطبي المعالج.
الذي قال أن المراجع الذي يبلغ من العمر "55" سنة ومصاب بالسكري، كان قد أجرى عملية تصحيح نظر قبل نحو عشرين عامًا، وجاء إلى المستشفى مشتكياً من تراجع مستمر في الإبصار، وخضع لفحص سريري أظهر وجود ماء أبيض متوسط الدرجة في كلتا العينين، ولضمان دقة التشخيص وجودة الخطة العلاجية، تم إجراء سلسلة من الفحوصات المتقدمة باستخدام أحدث الأجهزة التي شملت، جهاز OCT لفحص طبقات الشبكية بدقة عالية والتأكد من خلوها من المضاعفات، وجهاز IOL Master 700 الأحدث عالمياً لإجراء قياسات العدسات الداخلية بدقة متناهية.
وأضاف د. الشمري: " بناءً على نتائج الفحوصات، تقرر البدء بعلاج العين الأولى عبر عملية إزالة الماء الأبيض وزراعة العدسة الحديثة، وقد تكللت العملية بالنجاح ولله الحمد". وبعد متابعة دقيقة وكشف ما بعد العملية الأولى، مضت الخطة العلاجية قدماً وأجريت له العملية الثانية. وفي هذه المرحلة قام الفريق الطبي بزراعة عدسات بصرية متطورة للغاية، وتمتاز بأنها من أحدث ما توصلت إليه تقنيات طب العيون عالمياً، حيث تُلغي الأعراض الجانبية المرتبطة ببعض أنواع العدسات السابقة، وتمنح المراجع فرصة الاستغناء عن النظارات.
ويؤكد النجاح الكبير الذي حققه التدخل الطبي المتقدم، التزام المستشفى بمواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال جراحة العيون وزراعة العدسات، وتقديم خدمات صحية متكاملة بأعلى معايير الجودة والسلامة، وذلك من خلال، استقطاب أميز الكفاءات طبية، وتوفير أحدث الأجهزة التشخيصية والجراحية المتقدمة. ويعكس هذا النجاح الطبي رؤية المستشفى في تقديم رعاية صحية شاملة تضع المريض في قلب الاهتمام، وتمنحه أفضل الحلول الطبية الحديثة التي تسهم في تحسين جودة حياته.