لتوثيق مخرجاتها الفنية .."المساحة الجيولوجية" تطلق نشرتها العلمية الشهرية

وأكد "أبا الخيل" أن هذه النشرة تسلط الضوء على أحدث الأبحاث والدراسات الفنية التي تقوم بها الهيئة بهدف تعزيز فهم العلوم الجيولوجية بالإضافة إلى المساهمة في تطور القطاع التعديني في المملكة وستكون متاحة بإذن الله عبر منصات الهيئة الرسمية.