تعرف على أسرار طوق الورد في مصايف المملكة

لا تكاد لا تخلو المتنزهات في مرتفعات بلادنا من طوق الورد، وتحديدًا في المصايف الباردة بجنوب المملكة؛ إذ اعتاد الزوار، رجالًا ونساء وأطفالًا، وضعها على رؤوسهم كنوع من الزينة.