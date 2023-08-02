تعرف على أسرار طوق الورد في مصايف المملكة

لا تكاد لا تخلو المتنزهات في مرتفعات بلادنا من طوق الورد، وتحديدًا في المصايف الباردة بجنوب المملكة؛ إذ اعتاد الزوار، رجالًا ونساء وأطفالًا، وضعها على رؤوسهم كنوع من الزينة.
"سبق" تكشف جانبًا من هذه الهواية، والتي أغلب باعتها أطفال دون سن 12 عامًا يقف خلفهم رجال يقومون بتزويدهم بربطات الورد حال الانتهاء من بيعها.
يقول أحد العاملين فيها: إننا نقوم بشرائها من تنومة ومزارع خاصة في أبها، نتفق مع موصل بمبلغ معين، ولا تزرع إلا في تلك الأماكن؛ اذ نشتري الكيس من الورد بمبلغ 80 ريالًا ونقوم بربط الورد بالأسياخ الخفيفة.
وأضاف: نقوم بعمل 20 ربطة من الكيس الواحد، وتباع الربطة الواحدة بمبلغ 5 ريالات؛ إذ تحتوي الربطة الواحدة على قرابة 20 وردة.