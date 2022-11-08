"خبير": بإمكان المملكة تصدير الغاز في هذه الحالة.. وهنا كان الخطأ التاريخي لـ"أوبك"

وقال "الحجي"؛ في معرض إجابته عن سؤال الزميل عبدالله المديفر؛ ببرنامج "في الصورة"، مساء أمس الإثنين، حول إمكانية تصدير المملكة للغاز، أنه يمكن -بحسب مسؤولين سعوديين- التصدير، ورأيي الشخصي أنه بناءً على كل الحسابات في المستقبل هناك 4 دول أساسية في العالم العربي يجب أن تحصل على الطاقة النووية وتورّد كهرباء من الطاقة النووية، هي: السعودية ومصر والمغرب والجزائر، وفي الأربعين سنة المقبلة دون الطاقة النووية من الصعب أن تقوم بتصدير الغاز.