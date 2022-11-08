"خبير": بإمكان المملكة تصدير الغاز في هذه الحالة.. وهنا كان الخطأ التاريخي لـ"أوبك"

استشرف الخبير الدولي في أسواق الطاقة الدكتور أنس الحجي؛ مستقبل المملكة في مجالات الطاقة، لافتاً إلى أنها قادرة على تصدير الغاز في حال استخدام الطاقة النووية وتوريد الكهرباء منها عطفاً على النمو السكاني الضخم.
وقال "الحجي"؛ في معرض إجابته عن سؤال الزميل عبدالله المديفر؛ ببرنامج "في الصورة"، مساء أمس الإثنين، حول إمكانية تصدير المملكة للغاز، أنه يمكن -بحسب مسؤولين سعوديين- التصدير، ورأيي الشخصي أنه بناءً على كل الحسابات في المستقبل هناك 4 دول أساسية في العالم العربي يجب أن تحصل على الطاقة النووية وتورّد كهرباء من الطاقة النووية، هي: السعودية ومصر والمغرب والجزائر، وفي الأربعين سنة المقبلة دون الطاقة النووية من الصعب أن تقوم بتصدير الغاز.
وأضاف، ولو نظرنا إلى رؤية 2030 ومجال التصنيع فيها واطلعنا على مراكز البيانات ومراكز تخزين المعلومات والمصانع فهي تستهلك طاقة كبيرة جداً في ظل الانفجار السكاني بمدن كبيرة مثل الرياض والدمام وجدة في المستقبل، وهذا الغاز سيستخدم محلياً لكن إذا تمّ إنتاج طاقة نووية فسيتم تصدير الغاز.
وعن أكبر خطأ ارتكبته منظمة "أوبك"، قال الدكتور أنس الحجي: الخطأ التاريخي مرتبط بـ"أوبك بلس" حيث تتعمّد الدول الكبرى عند زيادة الطلب وارتفاع الأسعار بزيادة الإنتاج وكسح السوق بشكلٍ كبير ثم تتضرّر الدول التي ليست لديها طاقة إنتاجية زائدة، وعندما تأتي الدورة الثانية وتنخفض الأسعار لا تتعاون معها الدول الأعضاء، لكن منذ 2016 وتحديداّ بعد الاتفاق بين السعودية وروسيا بالالتزام بالحصص الإنتاجية أصبح هناك تنظيمٌ وحسن إدارة وتطورٌ هيكلي في سلوك "أوبك".