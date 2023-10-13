مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُجري جراحة نادرة بالمنظار احادي القطب لإنهاء معاناة عشريني من الآلام

في إنجاز طبي جديد يُضاف لسجل مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان، نجح فريق طبي متخصص في جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، بإجراء عملية هي الأولى من نوعها تتم باستخدام المنظار المتقدم احادي القطب، وذلك لإنهاء معاناة مريض في العقد الثاني من العمر، يشكو من تعرضه لنوبتين إلى ثلاث نوبات يومياً من الألم المبرح، في الأطراف السفلية ومنطقة الظهر، نتيجة إصابته بمتلازمة "بيرتولتي" ، والتي يتكون فيها مفصل إضافي بين الفقرات القطنية والحوض، الأمر الذي آثر على ديناميكية حركة الفقرات ومرونتها وأعاق المريض عن ممارسة حياته ومهامه اليومية.