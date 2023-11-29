نائب "وزير البيئة": "18" مليار ريال حجم مشاريع منجزة للمياه في جازان

وأكّد المهندس "المشيطي" أن المملكة تمتلك سواحل على طول "3800" كم، ولدى جازان سواحل يبلغ طولها "330" كم، مبيّنًا أن المملكة بدأت الاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي بـ"10" آلاف طن قبل عام 2015، فيما تجاوز الإنتاج "100" ألف طن هذا العام، بنموّ أكثر من "8%" سنويًّا، وسط توقعات بالوصول إلى "600" ألف طن في الاستزراع السمكي في 2030، وتحتضن المنطقةُ أكثرَ من "25%" من مشاريع الإنتاج السمكي، كما توجد فرصة استثمارية لإنتاج "30" ألف طنّ من الاستزراع السمكي، بجانب "12" فرصة استثمارية لتطوير مرافئ الصيد وإنشاء مواقع ترفيهية.