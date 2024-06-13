"الأرصاد" يطلق دراسات ميدانية لحماية الحجاج من الإجهاد الحراري وضربات الشمس

كما أجرى المركز دراسة أخرى لحساب عدد ضربات الشمس من خلال تطبيق بعض النماذج العددية المبنية على مؤشرات خاصة بدرجات الحرارة والرطوبة النسبية والإشعاع الشمسي وسرعة الرياح اعتماداً على الحالات المسجلة في المستشفيات، أو المراكز الصحية في مشعر منى، حيث يتم إدخال عدد الحالات الصحية في النموذج العددي إضافة إلى حالة الطقس لليوم نفسه ثم يتم إصدار قيمة معينة لعدد معين من ضربات الشمس خلال الفترة المستهدفة