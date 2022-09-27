أولى تغريدات وزير الدفاع: سنمضي على نهج ولي العهد لحماية الوطن والذود عن مصالحه

أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، أن وزارة الدفاع منذ تولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، وقال: "وسنمضي -بمشيئة الله- على نهج سموه ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع؛ لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن، وتذود عن مصالحه".