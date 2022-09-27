أولى تغريدات وزير الدفاع: سنمضي على نهج ولي العهد لحماية الوطن والذود عن مصالحه

أكد الأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، أن وزارة الدفاع منذ تولي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، وقال: "وسنمضي -بمشيئة الله- على نهج سموه ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع؛ لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن، وتذود عن مصالحه".
وتفصيلاً، كتب وزير الدفاع تغريدات عدة من حسابه الرسمي بتوتير @kbsalsaud قال فيها: "يشرفني أن أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بالغ الشكر والتقدير على الثقة الكريمة بتعييني وزيرًا للدفاع، وأسأل الله التوفيق والسداد لخدمة ديني وقيادتي ووطني".
وأضاف: "لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت إطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات".
وأردف الأمير خالد بن سلمان: "سنمضي بمشيئة الله على نهج سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ومساره الذي رسمه لوزارة الدفاع؛ لتصبح الوزارة مؤسسة حديثة، تمتلك قوات عسكرية محترفة، تحمي أمن الوطن، وتذود عن مصالحه".
وصدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم بإعادة تشكيل مجلس الوزراء؛ إذ تم تعيين الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للدفاع.