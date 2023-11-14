بالفيديو.. فرحة وطن في استقبال أبطاله من طلاب وطالبات "التعليم" ممن مثّلوا المملكة في ‏الأولمبياد العالمي للروبوت

وبدوره، أضاف الطالب عمر الحربي: المسابقة تهدف إلى تطوير الشباب ودعم مهاراتهم وقدراتهم التقنية، فيما نوه يزيد الجطيلي إلى تحقيق المركز 41 على مستوى العالم في مسابقة مهام الروبوت في المرحلة المتوسطة، ووعد الطالب مازن شامي بتحقيق مراكز أفضل في المشاركات المقبلة بعد اكتساب الخبرات والمهارات في هذه المشاركة.