بالفيديو.. فرحة وطن في استقبال أبطاله من طلاب وطالبات "التعليم" ممن مثّلوا المملكة في الأولمبياد العالمي للروبوت
فرحة وطن كانت في استقبال أبطاله من طلاب وطالبات وزارة التعليم بعد أن مثّلوا المملكة وتفوّقوا في الأولمبياد العالمي للروبوت.
"سبق" رصدت من الصالة الدولية بمطار الملك خالد الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس مشاعر الفخر والاعتزاز والفرحة التي ارتسمت على الطلاب والطالبات وعائلاتهم بعد لحظات ترقّب وانتظار لوصول أبنائهم بعد رحلة سفر طويلة استغرقت 24 ساعة حاملين معهم إنجازًا مشرفًا رفع راية الوطن.
وتفصيلًا، فور وصول الطلاب والطالبات إلى صالة الاستقبال بالمطار صدحوا بالنشيد الوطني السعودي؛ انتماءً واعتزازًا بهذا الوطن الشامخ وسط ترحيب الحضور وتصفيقهم.
وفي تصريحاتهم لصحيفة "سبق"، قال الطالبان عبدالملك أحمد المالكي وفهد محمد الزغيبي الفائزان بالمركز الثالث على مستوى العالم فئة مهندسي المستقبل - للمرحلة الثانوية: يشرفنا أن نُهدي الوطن برونزية العالم، وهذا الإنجاز الذي تحقق بفضل الله ثم بفضل دعم قيادتنا الرشيدة وأسرنا وأساتذتنا، ومن جانبها عبّرت والدة "الزغيبي" عن سعادتها واعتزازها بما حققه ابنها.
وعبرت الطالبتان فاطمة علي الرشيد وفاطمة عقيل السالم (فئة مبدعي المستقبل) للمرحلة الابتدائية عن سعادتهما لحصولهما على المركزين الأول والخامس على مستوى العالم، ووعدتا الوطن بتحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المقبلة بإذن الله.
ولفت الطالب محمد مازن اليوسف بالأول الثانوي من "تعليم الرياض" إلى استفادته من المشاركة في الأولمبياد من خلال المعسكر والتدريب والالتقاء بطلاب من دول وثقافات مختلفة وتعلّم مهارات واكتساب خبرات.
وأشارت جود المكيرش من "تعليم الرياض" إلى صعوبة وتحديات المنافسة العالمية في الأولمبياد وتحقيق المركز 51 من بين 1500 مشارك، وعبّرت عن سعادتها الكبيرة بحفاوة الاستقبال في المطار، وقالت: "شعورنا لا يوصف أن بلادنا المملكة العربية السعودية تفتخر بنا".
وبدوره، أضاف الطالب عمر الحربي: المسابقة تهدف إلى تطوير الشباب ودعم مهاراتهم وقدراتهم التقنية، فيما نوه يزيد الجطيلي إلى تحقيق المركز 41 على مستوى العالم في مسابقة مهام الروبوت في المرحلة المتوسطة، ووعد الطالب مازن شامي بتحقيق مراكز أفضل في المشاركات المقبلة بعد اكتساب الخبرات والمهارات في هذه المشاركة.