سؤال تطرحه الإجازة وتفض اشتباكه "التأمينات".. متى تُصرف رواتب المتقاعدين؟

يُعتبر شهر مايو الجاري هو أول شهر كامل يمر على المتقاعدين بنظام التقاعد العسكري والمدني بعد تغيير موعد الرواتب، لتصبح في الأول من كل شهر؛ وهو ما فتح تساؤلات كثيرة حول موعد صرف راتب شهر يونيو المقبل.