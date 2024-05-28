سؤال تطرحه الإجازة وتفض اشتباكه "التأمينات".. متى تُصرف رواتب المتقاعدين؟

يُعتبر شهر مايو الجاري هو أول شهر كامل يمر على المتقاعدين بنظام التقاعد العسكري والمدني بعد تغيير موعد الرواتب، لتصبح في الأول من كل شهر؛ وهو ما فتح تساؤلات كثيرة حول موعد صرف راتب شهر يونيو المقبل.
ويوافق الأول من شهر يونيو يوم السبت المقبل وهو يوم عطلة رسمية؛ مما دعا المستفيدين إلى إرسال كمّ هائل من الأسئلة حول موعد الرواتب وهل سيكون الأحد أو يوم الخميس.
وأجابت التأمينات الاجتماعية، بأنه يتم صرف المعاشات التقاعدية مقدمًا وبشكل موحد لكل العملاء في بداية الشهر الميلادي، مع مراعاة أنه في حال وافق يوم الصرف إجازة رسمية فإنه يتم تقديم الصرف إلى آخر يوم عمل قبل الإجازة.