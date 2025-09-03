"الأفواج الأمنية" في جازان يُحبط تهريب 32 كيلوجرامًا من القات المخدر

أحبطت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان محاولة تهريب (32) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في محافظة العارضة، وتم تسليم المضبوطات للجهات المختصة.
وجددت الجهات الأمنية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي معلومات تتعلق بتهريب أو ترويج المواد المخدرة، وذلك عبر الأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض، والمنطقة الشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، أو عبر رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو البريد الإلكتروني (995@gdnc.gov.sa).
وأكدت أن جميع البلاغات تُعالج بسرية تامة، دون أي مسؤولية على المُبلّغ.