ملكية مكة المكرمة والمشاعر المقدسة: استكمال العديد من مراحل الطرق الدائرية بالعاصمة المقدسة

وأكدت الهيئة أن أعمالها اليوم تأتي بدعم لا محدود من لدُن قيادة المملكة الرشيدة التي تولي اهتمامًا بارزًا في توفير أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام، وتعمل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة مع وزارة المالية، وأمانة العاصمة المقدسة، على تهيئة العديد من الطرق الدائرية التي أسهمت في سدّ فجوة الازدحام وتيسير الحركة المرورية.