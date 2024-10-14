السعودية والفلبين توقعان مذكرة تفاهم للتعاون والاستثمار في مجالات الطاقة

وعقب الاجتماع، وقّع وزير الطاقة مع الوزير الفلبيني، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الفلبين، شملت تشجيع التعاون في مجالات البترول، البتروكيماويات، الغاز، الكهرباء، الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى تطوير التعاون في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته، التي تهدف إلى الحد من آثار تغير المناخ، مثل التقاط الكربون، وإعادة استخدامه، ونقله، وتخزينه.