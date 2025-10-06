"الحربي": دمج الضمان وحساب المواطن خطوة نحو دعم أكثر كفاءة وعدالة

في طرح تنموي يعكس توجهات التطوير الاجتماعي في المملكة، دعا الدكتور محمد بن عبدالله الحربي، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية بالرياض سابقًا ونائب الأمين العام لجمعية البر بالرياض، إلى دمج ميزانيتي الضمان الاجتماعي وحساب المواطن في مظلة دعم واحدة، تُدار من خلال الجمعيات الخيرية، وتحت إشراف مباشر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.