مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُنهي معاناة خمسينية مع ورم سرطاني بعظمة الفخذ

وأكد الدكتور أنس نوح أن جهود الفريق الطبي تكللت بالنجاح التام ولله الحمد، إذ تحسنت الحالة الصحية للمراجعة في الساعات الأولى بعد الجراحة، وقد استطاعت المشي بعد يوم من العملية بمساعدة المشاية وكذلك القيام والجلوس، وخرجت من المستشفى في اليوم الرابع، وهي بصحة جيدة، مع إخضاعها لبرنامج علاج طبيعي، مضيفاً بأنها زارت المستشفى بعد 3 أسابيع على العملية وهي في تحسن مستمر، وانتهاء كافة الأعراض السابق ذكرها.