"مستشفى الملك فهد" بالباحة يجري أولَ عملية لزراعة قوقعة سمعية لطفل الـ3 سنوات

تفصيلًا: أُجريت الفحوصات الطبية اللازمة وتخطيط السمع للمريض، وتبيّن أنه يعاني من ضعف سمعي حسي عصبي شديد إلى عميق؛ مما أدّى إلى تأخّره في اكتساب اللغة، واستدعى التدخل الجراحي لزراعة القوقعة، وأجريت له عملية الزراعة وتكلّلت بالنجاح.